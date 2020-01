Oudste inwoner van Overijssel op 110-jarige leeftijd overleden

Recherche lekt in Twente bewust informatie om liquida­ties te voorkomen

20 januari HENGELO - De politie in Twente heeft in 2019 meermaals tips over naderende liquidaties of aanslagen gedeeld met criminelen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, maar soms ook omdat er geen capaciteit was om een groot onderzoek te starten. De tactiek lijkt succesvol: criminele moorden bleven uit in de regio. „Maar wij trekken die conclusie niet.”