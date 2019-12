Oudste NS-dubbeldekker tussen Enschede en Apeldoorn van rails gehaald

made in twente Euroclea­ning uit Enschede redt wat er te redden valt na brand of overstro­ming

15 december ENSCHEDE - In de rubriek ‘Made in Twente’ brengen we wekelijks een bijzonder bedrijf uit deze regio onder de aandacht. Deze week: schoonmaakbedrijf Eurocleaning met een vestiging in Enschede.