Overdinkel, het enige dorp in Nederland met een Invalsweg: ‘Duitsers horen hier bij het leven’

Het is de enige straat in Nederland die zo heet. Ilona Sanders, die toevallig net haar hond uitlaat, heeft het onlangs nog op de computer gecontroleerd. „Tik het woord ‘Invalsweg’ in en de enige treffer die je krijgt is Overdinkel. Alleen in België bestaat er nog een dorp met zo’n weg. Mooi, denk ik dan: zijn we toch nog ergens uniek in.”