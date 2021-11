Overijssel kreeg honderden miljoenen uit Brussel, maar wil meer

Minstens 550 miljoen

Het bedrag moet in de komende periode van 2021-2027 omhoog, vindt gedeputeerde Van Hijum. „Onze ambitie is om in de komende periode aanvragen in te dienen én te krijgen ter waarde van minimaal 550 miljoen euro. Met name de regio’s Twente en Zwolle hebben grote ambities en ontwikkelingskansen op het gebied van innovatie, MedTech en verbindingen met het achterland. Daar moeten we optimaal ruimte voor zoeken in Brussel.”