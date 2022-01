‘Overijssels grootste dief elektrische fietsen’ loopt in Oldenzaal tegen de lamp

Bijna elke politieagent in de wijde omgeving van Enschede weet dat hij of zij moet opletten als Koen R. (47) uit Enschede in de buurt van een elektrische fiets wordt gezien. Het is dan ook niet verwonderlijk als een politieman in zijn privétijd ‘aanslaat’ als hij R. in het centrum van Oldenzaal met zo’n fiets ziet rommelen. De politieman ziet hoe R. de fiets oppakt en iets verderop achter een dikke pilaar neerzet. Hij waarschuwt meteen zijn collega’s op het naburige bureau. Bij het zien van de agenten doet R. alsof zijn neus bloedt en loopt weg alsof er niets aan de hand is. Als hij gecontroleerd wordt treffen de agenten een slijptol en een fietscomputer aan in zijn rugzak.