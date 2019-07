Overlast voor buren: AELS houdt landingen sloopvliegtuigen geheim

Drie politie­agen­ten gehoord in moordzaak Enschedese Sarah Kolenberg

29 juli ENSCHEDE/ARNHEM - Drie politieagenten mogen worden gehoord over het onderzoek naar de moord op de Enschedese Sarah Kolenberg in augustus 2017. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem besloten in het hoger beroep over de zaak.