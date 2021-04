Overname in marketingland: Doop Enschede groeit door

Doop behoort daarmee tot de snelst groeiende communicatie/ digitale marketingsbureaus in Twente. Van de 60 medewerkers zijn er ruim 40 op het kantoor in Enschede werkzaam. Doop bouwt merken, ontwikkelt voor klanten marketingstrategieën en bouwt websites en apps. Door de overnamen van Triggerfish (16 werknemers) wordt de kennis in ‘online activatie’ - het naar de website lokken van klanten - en het genereren van ‘leads’ - het leggen van digitale contacten met potentiële klanten - vergroot.

Koppeling creativiteit en technologie

Directeur Marcel Roorda (53), oprichter van van Doop: „Met vestigingen in Naarden, Zwolle en ons kantoor in Enschede zitten we nu nog dichter bij opdrachtgevers in de Randstad en midden- en noord Nederland.’ Doop Digital Heroes is 2017 ontstaan uit het samengaan van het failliete designbureau Bert en IT-bedrijf Fiftytwodegreesnorth, dat eigendom was van Marcel Roorda. Later werd het bureau Pinapple tree in Naarden (2 werknemers) aan de groep toegevoegd. Uitgangspunt is de overtuiging dat creativiteit en technologie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden zijn.