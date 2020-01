Owen of Jackie? Enschedese visverkoper (18) transformeert 's avonds tot dragqueen

Buiten is hij Owen Egberink (18) uit Enschede. Binnen in de kleedkamer van poppodium Metropool stelt hij zich voor als Jackie Dion. Hij volgt de opleiding Musicalperformer en werkt in de weekenden als visverkoper op de markt, zij treedt deze zaterdagavond op als dragqueen. Een tiener die in twee werelden leeft. „Als ik van de markt terugkom en de vislucht is eindelijk uit mijn haar, dan oefen ik op mijn kamer.”