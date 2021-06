Pand Hudson’s Bay Enschede wordt modewarenhuis: ‘Lafayette-uitstraling en prijsniveau Primark’

Het onzekerste meisje van de klas gaat voor de titel van Mrs. Universe: ‘Om te laten zien dat alles te overwinnen is’

5 juni ENSCHEDE - Het in lingerie poseren voor Panorama kostte haar drie jaar geleden haar baan. Maar Mechteld Geesing (40) is niet bang. Daarom haalde ze nadien nog een keer paginabreed de krant in een pikant setje op de bar bij café Rocks in Enschede. Zondag staat Mechteld in de Nederlandse finale van de verkiezing van Mrs. Universe.