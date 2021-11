Paniek, glasscherven en huilende kinderen: FC Twente-fans bekogelen supportersbussen Heracles

Juzaira uit Enschede wint plussize missverkie­zing: ’Vroeger was ik slank, nu ben ik curvy en ook gelukkig’

ENSCHEDE - Juzaira Girigori (30) uit Enschede is afgelopen weekend verkozen tot Mrs. Top of the World Plus-size Nederland 2021. Een lange titel en ze is er maar wat trots op. Eind deze maand gaat Juzaira zelfs voor de wereldtitel.

1 november