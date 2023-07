Pannenkoekenhuis in Buurse drie dagen dicht na vondst hennepkwekerij op terrein

Pannenkoekenhuis Hooge Esch in Buurse is deze week tijdelijk gesloten geweest na de vondst van een hennepkwekerij op het terrein. Na de vondst is de stroom afgesloten waardoor het restaurant ook niks meer kon.