Parkeeroverlast en verwaarlozing: Enschede vraagt moskee ‘minder vriendelijk’ om herstel monumentale villa

indebuurt.nl Verkeersre­ge­laars bij kruising Hengelose­straat: dit is er aan de hand en zo lang staan ze er nog

Wie deze dagen over de kruising van de Hengelosestraat met de Boddenkampsingel rijdt of fietst, heeft het al gezien. De verkeerslichten – in de volksmond stoplichten – werken niet en verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen. Wat is er aan de hand en vanaf wanneer kan je weer lekker doorkarren? Dat lees je hier!