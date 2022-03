Parochie Glanerbrug in grote problemen: toekomst onzeker, sluiting dreigt

Het bezoek aan de kerk van de 119 jaar oude parochie is mede door corona drastisch teruggelopen. Minder kerkbezoek betekent ook minder inkomsten, waardoor de bodem van de kas in zicht is gekomen. Sluiting dreigt dan ook voor de kerk aan de Kerkstraat. Los van die financiële problemen, worstelt de parochie ook met een gebrek aan vrijwilligers. Alles bij elkaar opgeteld is er maar één conclusie mogelijk: de toekomst van de parochie en zijn kerkgebouw is daardoor erg onzeker.

Met of zonder kerk?

De locatieraad telde tot voor kort nog vier leden, dat zijn er nu nog maar twee. Alleen 70-plussers Leny Kloppers en Marcel Brueker maken er nog deel van uit. Het oplopende tekort aan vrijwilligers maakt de toekomst van de geloofsgemeenschap in Glanerbrug erg onzeker, menen Kloppers en Brueker. „Hoe kunnen we verder? Wat hebben we nodig om verder te gaan?” Ze nodigen de parochianen daarom uit om op maandag 21 maart mee te praten over die toekomst. „Met of zonder eigen kerk? Zijn er nog wel voldoende vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken?”

Dringende oproep

Marcel Brueker trad enkele jaren geleden toe tot de locatieraad. Zijn ouders en grootouders hebben altijd meegeholpen in de kerk. Hij vindt het niet meer dan normaal in hun voetsporen te treden. „Zo zijn er meer families in Glanerbrug die of als vrijwilliger of financieel aan het voortbestaan van de parochie hebben bijgedragen,” meent Brueker. „De kerk is immers meer dan alleen een bezoek aan de viering op zondag. Het is een gemeenschap.”

Concrete plannen

Marcel Brueker: „Helaas is het nu nodig een dringende oproep aan onze betrokken parochianen te doen om mee te denken over de toekomst. En die ook bereid zijn zich als vrijwilliger in te zetten. We hopen dat de avond leidt tot concrete plannen waarmee we aan de slag kunnen. Alle mogelijke opties zijn bespreekbaar.” Leny Kloppers en Marcel Brueker zeggen open te staan voor alle suggesties. „We rekenen op een grote opkomst en hopen dat er eind van het jaar een besluit ligt waarmee we in de toekomst daadwerkelijk verder kunnen.”