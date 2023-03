Parochiehuis Glanerbrug heeft grondige opknapbeurt en meer sfeer nodig voor kerkelijke vieringen

Dit Twentse product is al 90 jaar oud en er worden er elk jaar 40 miljoen van gemaakt

Rond de paasdagen komen in anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens weer matses op tafel. Paasbrood, geproduceerd bij bakkerij Hollandia in Enschede. 90 jaar bestaat het bedrijf dit jaar. Maar zonder de overnames die zijn gedaan, was het moeilijk geworden, zo erkent directeur Pieter Heijs (60).