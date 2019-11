Partijen in Tweede Kamer: ‘Pak door met verbreding N35’

COLUMN Niet alles van waarde is in geld uit te drukken, bleek maar weer eens in de Mariakerk

24 november Veel van waarde was er niet overgebleven in de Mariakerk, die afgelopen zaterdag voor het laatst was geopend. Het godshuis is verkocht en krijgt een nieuwe bestemming als bedrijfsgebouw. De restanten van de inboedel konden die gedenkwaardige zaterdag voor een vrije gift worden meegenomen. Maar niet alles van waarde is in geld uit te drukken, bleek maar weer eens. Misschien wel het meest kostbare van de hele kerkinventaris was een klein, handgeschreven briefje.