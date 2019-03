Passagierstrein ontspoord door boom in Enschede

Koper uit Enschede licht Duits bedrijf op voor 75.000 euro

13:11 ENSCHEDE - Een koper in Enschede heeft een bedrijf in Crailsheim, in Zuid-Duitsland, opgelicht voor ruim 75.000 euro. De Enschedeër kocht vorige week via internet twee machines van het Duitse bedrijf, maar betaalde de producten nooit. De politie in Duitsland heeft in onderzoek ingesteld naar de fraudezaak.