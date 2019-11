Passantenonderzoek op grens bij Glane na aanslag op advocaat

De politie vraagt passanten onder meer of ze de zilvergrijze Volkswagen-polo van de schutters hebben zien rijden op de dag van de aanslag, of in de periode ervoor. Ook wordt aan passanten gevraagd of ze weten wie in de vluchtauto zaten, en waar deze nu is.



Vorige week werden in het tv-programma Opsporing Verzocht al beelden getoond van de vluchtauto van de daders. Daarop zijn ruim dertig tips binnengekomen bij de politie, maar de auto is nog niet gevonden.