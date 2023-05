Pension Vredenberg breidt uit: ‘We moesten huurders failliet Deniz Living ‘nee’ verkopen, helemaal vol’

Doodgaan blijft raadselach­tig proces

Als we iets zeker weten in ons leven is het dat we op een bepaald moment moeten sterven. Dat kan vroeg of laat zijn, in gelukkige of erbarmelijke omstandigheden gebeuren, onverwacht of te voorzien. Maar de precieze dag en het precieze uur waarop we dood gaan weten we nooit. Dat blijft ongewis.