Personeelstekort bij politie Oost-Nederland: maatregelen noodzakelijk

Slapen op de Oude Markt in Enschede? Dat kan volgend jaar tijdens de eerste Shelters­uit Sleep Out

7:41 ENSCHEDE - De stichting Sheltersuit wil zoveel mogelijk mensen in de nacht van 14 op 15 maart 2020 laten slapen op de Oude Markt in Enschede. De Twentse makers van de speciale waterdichte jassen voor daklozen organiseren voor dat weekend de allereerste ‘Sheltersuit Sleep Out’. Dat is een twaalf uur durend slaapfeestje in de buitenlucht, waar deelnemers zich kunnen laten sponsoren om zoveel mogelijk geld op te halen voor de productie van Sheltersuits.