Persoon naar ziekenhuis na aanrijding bij Enschede: N35 deels afgesloten

Alle grote, maar vooral kleine dingen die er in Enschede te doen zijn in één nieuwe app: Unbored is gratis en voor iedereen

ENSCHEDE - Enschede saai? Zeg dat niet tegen Ronald van Raaphorst en Tim Jansen. Zij ontwikkelden de app Unbored, en alleen al de komende tijd zijn er in de stad 900 activiteiten om uit te kiezen. Van kerstmiddag in de kroeg, via het voorleesuurtje in de bieb naar de open dag van FC Twente. En alles waarvan je niet wist dat je het wilde weten.

11:31