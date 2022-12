Pesticiden in de natuur: ‘Wij moeten de Nederlandse overheid opvoeden’

Het gaat in de procedure van Meten=Weten om lelieteelt, maar eigenlijk om veel meer. En de parallel met de stikstofcrisis is evident. „De natuur in Natura 2000-gebieden mag niet verder verslechteren. In Europa is via onder meer de Habitatrichtlijn afgesproken hoe dat voorkomen moet worden. Maar dat is door de Nederlandse overheid jarenlang genegeerd”, zegt Henk Baptist.