Petitie voor spoorlijn via Hardenberg naar het noorden loopt storm: ‘Dit moet gewoon lukken’

Onrustige nacht in Enschedese Geranium­straat: auto gaat in vlammen op en politie onderzoekt schietinci­dent

12:06 ENSCHEDE - Opnieuw is er in Enschede een auto in brand gevlogen. Ditmaal ging een voertuig in vlammen op aan de Geraniumstraat in Enschede. Enkele uren later ontving de politie uit dezelfde straat een melding van een schietincident.