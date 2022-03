Piet en Grada zijn na 70 jaar huwelijk nog altijd dolgelukkig met elkaar in Hengelo: ‘Als ik haar niet zie, voel ik me eenzaam’

Hand in hand zit het bruidspaar naast elkaar in de kamer van mevrouw Pereboom. Voor deze feestelijke dag is de kamer opgeleukt met vlaggetjes en ook het echtpaar zelf is zeer goed gemutst. Het Enschedese echtpaar heeft nu tijdelijk onderdak in Hengelo. De heer des huizes herstelt in het Hengelose Borsthuis, omdat hij daar kan revalideren in het bijzijn van zijn vrouw.

Na al die jaren zijn ze nog steeds onafscheidelijk. „We zijn nog steeds erg gek met elkaar. Als ik haar een tijdje niet zie, dan voel ik me erg eenzaam. Dat eenzame gevoel is heel vervelend”, zegt Piet. Met een verliefde blik in haar ogen en een lach op haar gezicht kijkt Grada Pereboom haar man onafgebroken aan.

Hoewel ze al 70 jaar getrouwd zijn, lijkt het alsof het stel elkaar nog maar pas heeft leren kennen. Nog altijd spat aan alle kanten de verliefdheid van het koppel af. Piet weet wel wat het geheim is van dit lange en succesvolle huwelijk. „We waarderen en respecteren elkaar enorm en na al die jaren doen we dat nog steeds. Dat is gewoon erg belangrijk.” Piet en Grada zijn niet alleen om die reden nog altijd samen. „We kunnen enorm met elkaar lachen. Humor moet je ook hebben in een huwelijk.”

Danscafé

Hoe ze elkaar al die jaren geleden ontmoet hebben? Piet: „Het was in een danscafé in Glanerbrug. Wat de naam van het café was weet ik niet meer precies.” Grada is onder de indruk van zijn geheugen: „Dat heb je allemaal wel goed onthouden.” Tijdens de eerste ontmoeting was het voor Piet meteen duidelijk dat Grada zijn ware liefde ging worden. „Toen ik haar zag was ik op slag verliefd.”

De kinderen van Piet en Grada zijn ook erg belangrijk voor het gelukkige echtpaar. „Het zijn echt twee fantastische kerels”, vertelt Piet. Grada knikt instemmend. Piet vervolgt: „Het is alleen jammer dat ze zo ver weg wonen. De oudste woont in Assen en onze andere zoon in Rhenen.”

Snel naar huis

Omdat Piet geopereerd is en Grada last heeft van dementie zitten ze beide nu in het Borsthuis in Hengelo. Piet hoopt er niet lang te zitten. Dat ligt in ieder geval niet niet aan de verpleging daar. „De jongens en meiden die hier werken zijn stuk voor stuk geweldig. Ik hoop gewoon dat alles snel weer goedkomt.” Samen met zijn vrouw hoopt hij dan naar huis te kunnen. „Ik wil haar natuurlijk gewoon weer meenemen.”