Piet Zoomers uit Wilp vertrekt uit Enschede én Twente

Vorig jaar verkocht Piet Zoomers twee van zijn drie vestigingen in Twente, in Oldenzaal en Hengelo. Die werden eveneens overgenomen door Van Uffelen Mode. Met het vertrek van de vestiging Enschede heeft Piet Zoomers straks geen winkels meer in Twente.

Volgens directeur Richard van Roon van Piet Zoomers is veranderend winkelgedrag de belangrijkste reden dat de winkels in Oldenzaal en Hengelo vorig jaar verkocht werden.

Beleving

,,Er wordt steeds meer via internet verkocht, functioneel en heel gericht. Tegelijk bestaat er ook behoefte om er echt op uit te gaan om te winkelen. Op dat moment verwacht de consument beleving en een fantastisch aanbod. In de aan Van Uffelen verkochte winkels in Hengelo en Oldenzaal was dat wat minder het geval en dat was dan ook de hoofdreden van verkoop.”

Piet Zoomers is volgens Van Roon nog in gesprek met Van Uffelen over de overdracht in Enschede. Als die wordt beklonken, dan heeft de modezaak straks nog slechts twee (mega)vestigingen over, in Wilp en in Den Bosch. ,,Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we met fysieke winkels elders in het land gaan uitbreiden”, aldus Van Roon.

