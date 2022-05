Pieter Omtzigt dingt puur op inhoud mee naar Best Social Award, waar blijft de rest van Twente en de Achterhoek?

Met videoWie hoort niet in dit rijtje? Nikkie de Jager, BOOS, S10 of Pieter Omtzigt? Antwoord: Na vanavond misschien allemaal wel. Ze dingen mee naar de Oscars van het internet, The Best Social Awards 2022. Politicus Omtzigt is de enige uit onze regio met een nominatie op zak. Is er creatieve armoe in Twente en de Achterhoek?

Volledig scherm Geen lollige inhakers op sociale media maar inhoudelijke en kritische vragen bezorgen Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een nominatie voor The Best Social Award. © ANP Het is goed nieuws dat de enige Twentse afvaardiging voor het sociale mediaprijzenfeest een puur inhoudelijke keuze is. Van politicus Pieter Omtzigt komen geen lollige inhakers op de actualiteit maar serieuze vragen aan de regering of aan premier Mark Rutte. Het onafhankelijke kamerlid uit Enschede neemt het vanavond op tegen onder andere Rob Jetten (D66), Farid Azarkan (Denk) en Peter Kwint (SP).



Aan de andere kant leert een blik bij alle andere categorieën dat Twente en de Achterhoek er bekaaid afkomen. Zijn hier geen creatieve geesten die via TikTok, Instagram of YouTube hun verhaal vertellen? Toch wel. Een korte - en zeker niet complete - rondgang levert de volgende ‘oosterse wijzen van het web’ op.

Nienke Helthuis uit Almelo

Als NiceNienke heeft ze onderhand 3.370.000 volgers op YouTube. Met haar Braziliaans-Portugese filmpjes heeft de 21-jarige Almelose een groot kijkerspubliek uit het Zuid-Amerikaanse land aangeboord. “Van veel mensen in São Paulo hoorde ik dat ze me schattig vinden. Verder zijn ze gek op hele witte vrouwen”, probeerde Nienke haar succes op YouTube te na dat eerste bezoek te verklaren aan verslaggever Ron Hemmink. Helthuis bouwt ook op andere kanalen verder, op Instagram heeft ze 1,1 miljoen volgers, op Facebook tikt ze bijna de 300.000 aan.

Scott Henzepeter uit Westerhaar

Wie Scott Henzepeter intikt op Google ziet voornamelijk plaatjes van mannen in strakke spandexpakken. Zij zwemmen, rennen of fietsen, oftwel zij doen de triathlon. Met badmuts op was Henzepeter (27) misschien een anoniem deelnemer. Maar wat weinigen van zijn concurrenten weten is dat hij als @scottsreality op TikTok door maar liefst 37 miljoen mensen wordt gevolgd. Zijn geheime recept? Alles vermorzelen in een vijzel. Van Vienna ijstaarten tot Barbiepoppen. Ondertussen heeft hij Twente verruild voor het tropische Bali.

Volledig scherm Komische sketches bezorgen Lola Pani uit Almelo zo’n 313.000 volgers op TikTok. © Emiel Muijderman

Lola Pani uit Almelo

Iets minder vaste volgers (nu 313.000 op TikTok) heeft Lola Pani (@lolapani) uit Almelo. Zij maakt vooral komische sketches en filmpjes over herkenbare situaties. Meer dan 3,2 miljoen gebruikers zagen bijvoorbeeld haar korte video ‘That just hits differtent’ (sic). Toch is het niet allemaal lol bij de 21-jarige Almelose. Al jaren krijgt ze veel negatieve opmerkingen over haar gewicht. ‘Ik heb schijt aan al die haatreacties online’, zei ze vorig jaar tegen In de Buurt.

Sanne Assink uit Hengevelde

Van een heel ander niveau is het account van Sanne Assink, basisschooljuf van de Petrusschool in Hengevelde. Als jufsanne123 plaatst ze handige ezelsbruggetjes voor rekensommen, grappige sketches van situaties in het klaslokaal en vrolijke dansjes. Het levert haar op dit moment een vast publiek op van ruim 90.000 kijkers.

Ze wil kinderen de voor- en nadelen van sociale media laten zien, vertelde ze eerder in de Tubantia. „Ik benadruk ook dat niet alles wat je online ziet echt is. Ik denk dat kinderen onbewust wel worden beïnvloed door al die perfectie op Instagram.”

Vanavond worden in een online liveshow de winnaars van de publieksprijzen van The Best of Social Media 2022 bekend gemaakt.

