Pieter Omtzigt gaat door: ‘Hij laat zijn 342.000 kiezers niet in de steek’

ENSCHEDE/DEN HAAG - Pieter Omtzigt laat zich niet zomaar aan de kant zetten. Donderdagochtend toonde toen nog verkenner Kajsa Ollongren per abuis een geheim formatiedocument met daarop de zinsnede ‘Positie Omtzigt, functie elders’. Omtzigt heeft zelf nog niet gereageerd, maar zijn echtgenote Ayfer Koç zegt op Twitter dat haar man zijn 342.000 kiezers niet in de steek laat.

Kajsa Ollongren legde donderdagochtend een bom onder de formatie door zich op weg naar haar auto te laten fotograferen met een document in de hand, waarop aantekeningen over het formatieproces stonden. Ollongren had vlak daarvoor gehoord dat ze positief getest was op corona en verliet in allerijl de Stadhouderskamer.

Exitfunctie

De zinsnede over Pieter Omtzigt zorgt voor felle reacties. De Enschedese politicus reageert vooralsnog niet zelf, maar zijn echtgenote Ayfer Koç nam het donderdagmiddag via Twitter op voor haar man. 'Dus deze politieke leiders hebben een exitfunctie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtsstaat. Gelukkig gaan zij daar niet over maar wel zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat.'

CDA-voorman Wopke Hoekstra reageerde furieus na het uitlekken van het document. ‘Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat'. In het document werd onder meer ook gesproken over een ministerspost voor Hoekstra en over linkse partijen die elkaar niet vast zouden weten te houden.

Het uitlekken van het document was reden voor Ollongren en medeverkenner Annemarie Jorritsma om op te stappen. Ze worden opgevolgd door Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66).

Fluistercampagne

Omtzigt is de laatste dagen veelvuldig in het nieuws, vanwege een vermeende fluistercampagne die binnen het CDA gaande zou zijn, waarin Omtzigt wordt afgeschilderd als labiel. Hij zit oververmoeid thuis en zijn relatie met het CDA is op dit moment uiterst moeizaam. Ondanks dat hij een stemmenkanon voor de partij bleek en vorige week bij de Tweede Kamerverkiezingen maar liefst 342.000 stemmen kreeg. Ongekend voor een nummer twee op de kieslijst.

Maar stoppen in de politiek is geen optie, blijkt uit de tweet van zijn echtgenote, die zelf fractievoorzitter van het CDA in Enschede is.