Pieter Omtzigt te gast bij nieuw seizoen College Tour

Nog geen oplossing in zicht voor Enschedese krotwoning, zaak is te ingewik­keld aldus rechter

ENSCHEDE - Er komt voorlopig nog geen oplossing in het conflict tussen de huurder van een woning aan de Kastanjestraat in Enschede en de verhuurder, een familie uit Borne. De Enschedese kantonrechter is van mening dat de zaak te ingewikkeld is voor een snelle beslissing.

6 april