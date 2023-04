Pieter Omtzigt wil de Grondwet wijzigen: ‘We moeten uit het rijtje met Irak, Cuba en Noord-Korea’

Pieter Omtzigt wil de Grondwet wijzigen. Hij wil dat er een zogenaamd constitutioneel hof komt, waarin rechters wetten kunnen toetsen aan de Grondwet. Elk land in Europa heeft dat, behalve Nederland. „We staan hiermee in een rijtje met Irak, Cuba en Noord-Korea. Dat is heel raar.”