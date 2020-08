Piraten van de Bende oet Twente kopen per abuis een werkend radiostation ‘Het lijkt erop dat we in bezit zijn gekomen van cultureel erfgoed’

Celstraf voor Enschedeër die 50.000 bestanden kinderpor­no downloadde

15:39 ENSCHEDE/ALMELO - Het is niet aannemelijk dat Alexander V. (35) uit Enschede een enorme hoeveelheid kinderporno binnenhaalde om zo illegale websites aan te pakken. Dat is de conclusie van de rechtbank in Almelo in de strafzaak tegen V.. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 564 dagen waarvan 90 voorwaardelijk. Hij zit al ruim een jaar in voorarrest en werd gedurende 6 weken geobserveerd in het Pieter Baan Centrum.