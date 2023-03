Platina bruidspaar Korrie (92) en Klaas (94) uit Enschede kan niet zonder elkaar, het geloof en de iPad

Vrolijke bloemen in Enschedese binnenstad al vernield voor start van de lente: ‘Opzette­lijk ’s nachts kapot gemaakt’

Enschede zet sinds 21 maart de bloemetjes weer buiten. Overal in de binnenstad zijn gigantische tulpen en krokussen te zien. Maar de lente was nog niet begonnen of de tulpen lieten hun bladeren alweer hangen. Vandalen hebben het voorzien op de vrolijke decoratie.