Plots staan er twee tentjes in het Volkspark in Enschede: Martin en Natascha hebben buren

met video Amanda pijnigt haar vingers als ze tassen maakt van Lattrops molendoek: ‘Maar het wordt heel mooi’

Als bij de sociale werkvoorziening DCW de eerste tassen van het oude wiekenzeil van de Oortmanmolen in Lattrop klaar zijn, heeft Amanda Nijenhuis pijn in haar vingers van de stugge stof. „Maar het is leuk, weer eens wat anders”, zegt ze. Normaal naait ze producten voor baby’s, bekleding van grafkisten en overtrekken voor rolstoelen.