Plots stond Frans (72) op de rails met zijn elektrische rolstoel en kon hij geen kant meer op

Meester Harm Jaap (27) uit Enschede schrijft columns over wat hij meemaakt in de klas. En dat is leuk!

9 december ENSCHEDE - Vloggen doet iedereen al en schrijven vindt hij nu eenmaal hartstikke leuk. Dus schreef meester Harm Jaap columns over de gekke, mooie en ontroerende dingen die hij meemaakte in zijn klas. Over stiekem chips eten op het schoolplein en op je kop in de prullenbak.