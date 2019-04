Poco verdwijnt uit Nederland: vestiging in Enschede sluit

VIDEO Elias (17) uit Enschede overspoeld met reacties na docu Sinan Can

17:03 ENSCHEDE - Heel veel reacties heeft ie gekregen, de 17-jarige Elias Zahra uit Enschede. Vooral via Instagram en Twitter kwamen veel reacties binnen. De tiener stond centraal in de tweedelige documentaire Sinan zoekt de klas van Elias, die te zien was op NPO1. De documentaire heeft veel kijkers ontroerd.