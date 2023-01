Pokeren om de eer in Lonneker: ‘Als je geluk hebt kun je van de besten winnen’

Pokerkampioenschap van Lonneker?

„Ja, dat is een onderdeel van het Open Nederlands Kampioenschap Poker, het ONK Poker. De voorronde op 20 januari is bedoeld als een gezellig avondje voor mensen die niet om de prijzen spelen. De winnaar van de avond mag zich een jaar lang pokerkampioen van Lonneker noemen en wint een trofee.”

Is pokeren iets voor beginners?

„Absoluut, het spel is snel te leren. Bij wijze van spreken kost dat een minuutje. Maar om echt goed te worden, daar kun je lang over doen. De basis is simpel, net als bij het spel Yahtzee. Er zijn veel dingen die je kunt leren om beter te worden. Het lezen van een tegenstander bijvoorbeeld.”

Is het mogelijk om als nieuwkomer ver in het toernooi te komen?

„Zeker. In het begin van het spel krijgen de spelers twee kaarten. Daar heb je als speler geen invloed op. Er is een kans dat je als mindere speler betere kaarten krijgt dan de goede spelers. Het doel is om zoveel mogelijk punten van je tegenstander te veroveren. Als je het geluk aan je zijde hebt kun je van de besten winnen. Via de voorronde kunnen spelers zich kwalificeren voor de landelijke finale. Er lopen ook scouts rond voor sponsorcontracten. Drie van onze finalisten van het afgelopen jaar mogen naar Las Vegas als ambassadeurs van ons merk, voor een toernooi met een prijzenpot van 1000 euro.”

Hoe beleven de deelnemers het toernooi?

„Er is het gevoel dat je een sport beoefent. Dat zit hem in het samenspelen met mensen die dezelfde passie hebben. Je ziet de emotie en beleving aan de tafel als er onverwacht iets gebeurt. Mensen springen op en juichen.”

Hoe doe je mee op 20 januari?

„Mensen kunnen zich aanmelden via onkpoker.nl. Het inschrijven voor het toernooi is voor 18-plussers en kost 13,50 euro. Het is ook mogelijk om op de locatie De Ruit in te schrijven. De kosten voor deze aanmelding bedragen 17,50 euro. Om half acht ’s avonds trappen we af en het toernooi duurt ongeveer vijf en een half uur.”