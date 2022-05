Politie doet inval in meerdere panden in Enschede en Delden

Vijftig keer Jozef Israëls in Enschede: ‘Dat hij mijn voorvader is, schept een verantwoor­de­lijk­heid’

ENSCHEDE - Chris van Weel is een nazaat van de beroemde schilder Jozef Israëls (1824-1911). Zondag, in de Enschedese synagoge, houdt hij een lezing over het werk van zijn beroemde voorvader. Met als basis de vijftig fotogravures uit familiebezit die de komende weken in Enschede zijn te zien.

