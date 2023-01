Politie doorzoekt bedrijfspand in Enschede, eigenaar geen verdachte: ‘Diep in de nacht vaak mensen aanwezig’

met video | updateENSCHEDE - De politie doet al de hele donderdag forensisch onderzoek in een bedrijfspand aan de Josinkstraat in Enschede. Dat gebeurt volgens de politie in het kader van een lopend onderzoek. De eigenaar van het pand is geen verdachte en het bedrijf heeft ook niets te maken met het incident dat wordt onderzocht.

Dat laatste meldt de politie. „We vinden het heel vervelend voor de eigenaar, maar we móeten hier zijn”, laat politiewoordvoerster Chantal Westerhoff desgevraagd weten. „Maar die persoon heeft 100 procent zeker niks te maken met datgene dat mijn collega’s ter plaatse onderzoeken.”

Op het terrein is onder meer Montana Food Trading gevestigd, een bedrijf dat volgens een van de managers supermarkten in Nederland bevoorraadt. Montana Food zit in het achterste gebouw. Diezelfde manager vertelt desgevraagd dat het politieonderzoek zich niet richt op zijn zaak, maar buiten en in het andere pand op het terrein gaande is.

Deur geforceerd

Voor dat pand in de Josinkstraat staat al de hele ochtend een PD-unit van de politie. Dat is een mobiel kantoor van waaruit forensisch specialisten op de plek van een delict hun werk kunnen doen. Vanaf de straat is te zien dat een persoon in een wit pak bezig is met onderzoek. Het lijkt erop dat diegene de vloer inspecteert.

De schuifdeur die toegang geeft tot het terrein, lijkt te zijn geforceerd; de deur ligt niet meer in de rails.

‘Waren ’s nachts vaak mensen’

Bij omliggende bedrijven kunnen ze slechts gissen naar wat er mogelijk gebeurd is in het pand, of waarom daar nu een onderzoek gaande is. „Ooit zat in dat pand een illegale gokhal. Daarna waren er mensen van buitenlandse komaf in het pand werkzaam. Zij handelden in voedsel en verpakkingen”, vertelt een man die in de omgeving een bedrijfshal huurt.

„Na een tijdje terug vertrokken zij ineens, daarna oogde het daar leeg en schoon. Wel zag ik sindsdien vaak busjes en mensen daar ’s nachts.” Zelf was hij naar eigen zeggen vaak al om vier uur ’s nachts in de straat.

„Ik werk op de markt en ben vaak vroeg op. Als ik hier om vier uur aankwam, was ook bij dat pand vaak volk aanwezig.”

Andere mensen die in de buurt werkzaam zijn, bevestigen dat het bij het pand vaak een komen en gaan van mensen was, op de raarste tijdstippen.

