Politie doorzoekt woning in Borculo in onderzoek naar vermiste Wico van Leeuwen

BORCULO - In het onderzoek naar de vermiste Wico van Leeuwen (48) heeft de politie woensdagmiddag een woning aan de Heerlijkheidstraat in Borculo doorzocht. Eerder was er al sprake van een doorzoeking in een woning aan de Pagendijk in Borculo.

Of de politie in de woningen aanwijzingen heeft gevonden die mogelijk meer kunnen vertellen over de verdwijning van de man, is nog niet bekend

Voor het laatst gezien in Enschede

Van Leeuwen wordt sinds 14 mei van dit jaar vermist. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij voor het laatst in leven is gezien in Enschede. Zijn laatst bekende woonadres is in Borculo.

De familie en de politie maken zich grote zorgen over de vermissing, aangezien hij al zo lang geen teken van leven meer heeft gegeven. De politie houdt alle scenario’s open. Een misdrijf wordt allerminst uitgesloten, nu onduidelijk is of Wico nog in leven is.

Op zijn Facebookpagina heeft Van Leeuwen op 10 mei van dit jaar voor het laatst een afbeelding geplaatst van een gedicht van Annemarie Lardé. Daarna is zijn social media pagina niet meer bijgewerkt.