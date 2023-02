Politie Enschede is nog druk aan het zoeken naar eigenaren elektrische fiets

Met name door het ontbreken van een framenummer is van de resterende fietsen tot nu toe niet te bewijzen dat ze gestolen zijn. De politie denkt van wel en dat deze fietsen uit Duitsland komen. Er is hierover contact met de Duitse politie.

De Enschedese fietsenmaker waar de e-bikes vorig jaar in beslag waren genomen ontkent iets met diefstal te maken te hebben, of met heling. Volgens hem ging het om een legaal gekochte voorraad fietsen die hij uit Frankrijk had gehaald. Hij heeft ook geen afstand van de fietsen gedaan. Of hij vervolgd wordt kon het Openbaar Ministerie nu nog niet zeggen.

Framesticker is fraudegevoelig

Moderne fietsen zijn voorzien van een barcodesticker met uniek framenummer. Die sticker zit doorgaans onder de blanke laklaag. Maar bij de 13 fietsen zou die originele sticker weg zijn. In dat geval Wanneer deze eraf is, is niet heel gemakkelijk meer te herleiden bij wie de fiets hoort. Van belang is dan of de eigenaar heel veel andere specifieke kenmerken heeft opgegeven in een aangifte.

De Fietsersbond hekelt al geruime tijd moderne framestickers. Ze typeert dat als te fraudegevoelig. In veel strafzaken blijkt dat de dieven de fietsen ‘omkatten’ met valse nummers.

Volgens de politiewoordvoerder was me deze partij e-bikes in Enschede op het spoor gekomen door een gestolen fiets van een Enschedese. Daar zat een gps-tracker op. Ze kon zo zien waar haar verdwenen fiets was.