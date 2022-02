Politie onderzoekt omstreden uitspraken Hengelose agent: ‘Kop op het hakblok’

Volgens de politie Oost-Nederland gaat een aantal van Geertshuis’ uitspraken over de grens van het toelaatbare. Als het klopt, merkt de politie daar bij op. Eerder vandaag onthulde deze krant dat de 47-jarige Hengeloër onder zijn schuilnaam ‘Brian951’ op een forum voor Porscheliefhebbers deze doodsbedreiging uitte en andere forse uitspraken deed.

Kop op het hakblok

Geertshuis is een fel tegenstander van de coronamaatregelen. Blijkbaar was voor hem op 15 augustus vorig jaar de maat vol toen het kabinet en OMT zeiden voor vaccinaties te zijn. Hij schreef toen op het forum: „Ik kijk uit naar de dag dat de smeerlappen die deze waanzin over ons uitrollen met de kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi’s gebeurde dat uiteindelijk.”

Of Geertshuis wordt ontslagen of geschorst is niet bekend. Districtschef Karlijn Baalman zegt het eigen onderzoek af te wachten: „Politieambtenaren hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving en daar hechten we sterk aan. Daarom gaan we hier onderzoek naar doen en op basis daarvan trekken we conclusies.”

Hard optreden

Wanneer politici worden bedreigd door burgers treden politie en justitie doorgaans hard op. Bedreigers van ministers Sigrid Kaag of Hugo de Jonge hoorden in de Nederlandse zittingszalen forse straffen tegen zich eisen, variërend van hoge boetes tot maanden celstraf.

In een strafzaak tegen een bedreiger van Hugo de Jonge trok het OM een grens: „Het is van belang in een democratische rechtsstaat dat politici hun werk in vrijheid en veiligheid kunnen doen. Door dreigingen en intimidatie zoals de verdachte heeft gedaan, wordt aan die vrijheid en veiligheid afbreuk gedaan.”

Lijsttrekker Forum Hengelo

Forum voor Democratie liet ook weten onderzoek te doen naar de uitlatingen van hun beoogde lijsttrekker. in Hengelo. Geertshuis stelde zich namens Forum kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De landelijk woordvoerder van Forum liet weten niet mee te werken aan trial by media. „Als inderdaad blijkt dat er bedreigende teksten zijn geuit, dan nemen we daar als partij al vanzelfsprekend afstand van.”

