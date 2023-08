Politie onderzoekt opzettelijke aanrijding in Enschede: ‘Het is een misdrijf in relationele sfeer’

Sluiting avondwin­kel in Hengelo was slechts een kwestie van tijd na alle signalen over handel in coke en wapens

De etalage puilt uit van de dure flessen champagne met merken als Dom Pérignon en Moët et Chandon, maar voorlopig valt er van de bubbels weinig te genieten vanuit de avondshop Stevan in de Drienerstraat in Hengelo. Donderdag ging de winkel op last van de locoburgemeester Claudio Bruggink voor zes maanden op slot. De eigenaar blijkt verdachte in een politieonderzoek dat zich richt op cocaïne- en wapenhandel.