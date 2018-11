Politie op zoek naar videobeelden van periode rondom viervoudige moord Enschede

ENSCHEDE - De politie roept buurtbewoners op om beelden die vorige week dinsdag in de buurt van de Van Leeuwenhoekstraat zijn gemaakt te delen. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur werden in een bedrijfspand in de straat vier mensen om het leven gebracht. Volgens Chantal Westerhoff van de politie is al het beeldmaterieel van die middag welkom, zo vertelde ze in Opsporing Verzocht.

Een rechercheteam van ongeveer tachtig agenten is momenteel bezig met de viervoudige moord in Enschede van vorige week, de grootste moordzaak in Twente. “We willen erop hameren dat we er alles aan doen om dit op te lossen”, reageert Westerhoff in het tv-programma. “Er gaan de wildste verhalen rond, we willen graag weten of er een verband is met eerdere zaken. Ook om meer slachtoffers te voorkomen.”

Relaties slachtoffers

De politie is vooral benieuwd naar wat de relatie is tussen de vier in Enschede omgebrachte mannen. Vooral waarom Arnhemmer Max Klaassen op 13 november in Enschede was. De 62-jarige man lijkt een toevallig slachtoffer, die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Ook wil de politie weten of slachtoffer Maijkel Akfidan en Artur Sargsyan op de ochtend van de viervoudige moord in Amsterdam zijn geweest en wat ze daar dan hebben gedaan.

De politie is op zoek naar elk soort beeldmateriaal wat tussen 14.00 uur en 15.00 uur is gemaakt rondom de Van Leeuwenhoekstraat. “Heb je een camera, stuur de beelden op”, benadrukt woordvoerster Chantal Westerhoff. “Ook willen we nog graag spreken met getuigen waar we nog niet mee gesproken hebben.”