Politie voorkomt confrontatie Twente-supporters met hooliganbeelden op Gogbotfestival

Dit is het bewijs over de viervoudi­ge moord in Enschede (en dit is er juist niet)

10:03 ENSCHEDE - De drie verdachten van de viervoudige moord in Enschede staan vanaf dinsdag voor de rechter in Almelo. Twee weken lang behandelt de rechtbank het megaproces over de grootste moordzaak in de Twentse geschiedenis. Maar waar moeten de rechters eigenlijk over oordelen?