Politie waarschuwt regionale ziekenhuizen voor corona-indringers

Scooterrij­der raakt gewond bij aanrijding in Enschede, automobi­list rijdt door

26 oktober ENSCHEDE – Een bestuurder van een scooter is maandagavond gewond geraakt. Op de Burgmeester van Veenlaan in Enschede kwam hij rond half zeven in botsing met een auto. De automobilist reed door na het ongeluk.