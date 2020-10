Politieagent uit Overijssel ontslagen: beheerde onlinegroep waarin strafbare beelden rondgingen

Justitie: ‘Twentse politieman (55) discrimi­neer­de collega niet, spreek hem vrij’

6 oktober ZWOLLE - Politieman Herbert Hoekerswever* heeft geen strafbare feiten gepleegd toen hij collega-agent Anis Raiss in mei 2016 arresteerde. En er was ook geen sprake van etnisch profileren. Dat concludeerde justitie dinsdag in de rechtbank in Zwolle. Daarom wordt verzocht om Hoekerswever vrij te spreken, tot teleurstelling van Raiss.