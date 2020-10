Politiek in Noordrijn-Westfalen wil geen Nederlanders op kerstmarkten: ‘Blijf dit jaar thuis’

Burenruzie in wijk de Bothoven in Enschede: een vete vol ranzige vuiligheid

10 oktober ENSCHEDE - Afval en kakkerlakken die door de brievenbus, in het trapportaal of in het gezicht worden gegooid. Een burenruzie in de Bothoven, waarbij de voorzitter van de wijkraad is betrokken, heeft zelfs het stadhuis bereikt. Maar het is de vraag wie de slepende vete oplost.