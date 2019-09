‘Pomphouder wordt niet beter van stijgende benzineprijs’

VIDEO Mogelijk parkeerver­bod voor scooters: wat vinden de Ensche­deërs?

17 september ENSCHEDE - Na een paar incidenten is de overlast van scooters in de binnenstad van Enschede weer onderwerp van discussie. In de raadszaal kwam burgemeester Onno van Veldhuizen maandagavond met een mogelijke oplossing: een parkeerverbod voor scooters in het centrum. Want als je je scooter nergens mag stallen, dan hoef je er ook niet mee naar de stad te komen. 1Twente peilde de reacties op straat.