Porno kijken op wifi van Universiteit Twente mag, maar alleen op eigen apparaat

Westerbe­graaf­plaats Enschede doelwit van koperdie­ven

10:40 ENSCHEDE - De Westerbegraafplaats in Enschede is de laatste weken doelwit van dieven. Volgens het hoofd van de begraafplaatsen Monique Kiekebosch zijn er dertien meldingen gedaan van diefstal bij graven. Met name koper is geliefd.