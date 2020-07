Prestatie-eisen dwarsbomen de misdaadbestrijding in Oost-Nederland

Ravage nadat auto drie andere auto's op singel in Enschede ramt

23 juli ENSCHEDE - Op de Laaressingel in Enschede is donderdagavond een ravage ontstaan nadat een auto in botsing is gekomen met drie andere auto's. De weg ligt vol brokstukken, politie regelt het verkeer. De bestuurder wordt behandeld in een ambulance.