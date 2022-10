Prestigieuze prijs voor Twentse sensor die op afstand voedselkwaliteit kan meten

Doorzoe­king woning in Den Ham in onderzoek naar gewelddadi­ge dood Jihad Jafo (33) uit Enschede

ENSCHEDE/HOOGEVEEN - De politie doet in meerdere panden onderzoek na de gewelddadige dood van de 33-jarige Jihad Jafo uit Enschede. Het slachtoffer raakte in december vorig jaar vermist, zijn lichaam werd in mei aangetroffen in het kanaal Almelo-De Haandrik in Bruchterveld. Een van de panden waar onderzoek plaatsvindt is een woning aan de Derckinck in Den Ham.

6 oktober