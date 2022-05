Prins Constantijn is in Twente; hij is eredoctor aan Universiteit Twente

ENSCHEDE - Prins Constantijn kreeg vanmiddag op de Universiteit Twente een eredoctoraat uitgereikt. Dat gebeurt tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de UT. Hij liet zich bij die gelegenheid kritisch uit over de impact van start-ups in Nederland.

De Prins van Oranje zei dat beginnende ondernemingen die vanuit universiteiten ontstaan in bijvoorbeeld Boston en Cambridge veel meer impact hebben. In Nederland komen baanbrekende innovatieve bedrijven moeizaam van de grond. Terwijl er wel heel geld naar toe gaat.

„De vraag is hoe effectief dit wordt benut. Het lijkt wel een fiets waarvan de onderdelen uit elkaar liggen. We hebben een handleiding nodig om van die onderdelen een rijwiel te bouwen. Laten we zorgen dat de impact groter wordt, omdat deze wereld oplossingen vraagt op het gebied van klimaat, mobiliteit, gezondheidszorg en meer.”

Nieuwe ambassadeurs

Behalve de Prins van Oranje nam de universiteit nog drie prominenten op in de stal van eredoctoren. Dat zijn klimaatdeskundige Debra Roberts, cybersecurity-expert Jaya Baloo en fysicus en wetenschapsbestuurder Wim van Saarloos. Eredoctoren mogen de titel doctor honoris causa voeren.

De UT reikt elke vijf jaar eredoctoraten uit. Bij de twaalfde lustrumviering, die in november plaatshad maar vanwege coronamaatregelen werd uitgesteld, koos ze voor mensen die zich inzetten voor een eerlijke, duurzame en digitale samenleving en voor ondernemerschap. Door hen eredoctor te maken, wil de UT ze als belangrijke ambassadeurs aan zich binden.

Volledig scherm Onderonsje van prins Constantijn en zijn moeder prinses der Nederland Beatrix, die ook is meegekomen naar Enschede. © Eric Brinkhorst

Prins Constantijn is adviseur bedrijfsinnovatie en vooral bekend als voorvechter van een beter klimaat voor startups. Hij volgde hierin Neelie Kroes op, die in 2016 al een eredoctoraat kreeg van de UT. De Prins van Oranje is lid van de beoordelingscommissie van het Nationale Groeifonds, waar hij innovatieprojecten beoordeelt.

Klimaatvoorvechter Debra Roberts

Debra Roberts uit Zuid-Afrika stond in 2020 in de Klimaat Top 100 van ’s werelds meest invloedrijke mensen op het gebied van klimaatbeleid. Afgelopen week probeerde ze politiek Den Haag nog te overtuigen van de urgentie van de klimaatproblemen. Roberts is co-voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Vrouwelijk rolmodel in de technologie is Jaya Baloo. Zij trad aan bij KPN in het jaar dat het bedrijf door een 17-jarige werd gehackt. Jaya maakte het securityteam van KPN daarna toonaangevend in de wereld. Wim van Saarloos is niet alleen bekend als theoretisch fysicus, maar ook als oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen.

Vrouwelijke toptalenten

In gebouw De Waaier op de UT werden ook jaarlijkse prijzen toegekend. Henrieke Veger-van den Berg kreeg de Marina van Dammebeurs als succesvol alumna. Na een studie bedrijfskunde is ze nu tien jaar met veel succes werkzaam in de technische sector. Ze gebruikt het geldbedrag van 9000 euro, behorend bij de prijs, voor het volgen van aanvullende opleidingen.

De Overijssel PhD Award voor 2021 voor een dissertatie van uitzonderlijk academisch niveau ging naar UT-onderzoekster Sugandh Chauhan van de faculteit ITC. Universitair docent Anouk Bomers van de faculteit Elektrotechniek kreeg de Professor de Winterprijs voor een toppublicatie van vrouwelijk talent aan de UT.

Stadspenning van Enschede

Burgemeester Roelof Bleker van Enschede reikte de stadspenning uit aan het College van Bestuur van de UT. Aanleiding hiervoor was het 6-jarig bestaan van de universiteit, die van grote betekenis is voor de regio, aldus Bleker. Hij studeerde zelf aan de UT. Meer dan duizend start-ups en spin-off kwamen voort uit de UT. Wereldwijd lopen 54.000 alumni rond, die in Enschede studeerden.

Volledig scherm Echtgenote Laurentien hangt de kappa van prins Constantijn recht. © Eric Brinkhorst